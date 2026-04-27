Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Одесу вночі 27 квітня зросла до 11 людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Серед 11 постраждалих – дві дитини. Усім надається необхідна медична допомога.

Внаслідок атаки у багатоповерхівці зруйновані квартири та виникла пожежа. Також пошкоджений приватний будинок і квартира на 15-му поверсі.

Вогонь охопив готель, недіючий магазин та споруди одеського фунікулера. Виникло загоряння автівок, вантажівок та дачних будинків.

Крім того, пошкоджень зазнала також припортова територія та склади.

Рятувальники ліквідували всі пожежі. До робіт залучались 150 фахівців та 38 одиниць техніки ДСНС.

На місцях влучань у трьох районах міста працюють оперативні штаби та комунальні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські військові масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура в різних районах міста. Раніше повідомлялося про 10 постраждалих.