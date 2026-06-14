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14 червня 2026, 12:30

На Київщині чоловіка судили за образи колишньої в Telegram

14 червня 2026, 12:30
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Фото з відкритих джерел
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Вишгородський районний суд Київської області притягнув до адміністративної відповідальності чоловіка, який публікував у Telegram-каналі образливі дописи. Це були коментарі про його колишню дівчину

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Чоловік публікував у загальнодоступній Telegram-групі принизливі матеріали сексуального характеру. Ці публікації принижували його колишню дівчину. За її словами, вона через це отримувала принизливі дзвінки від сторонніх осіб. Відомо, що на той момент вона була неповнолітня.

Суд визнав чоловіка винним. На нього наклали штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 1700 грн. Також з нього стягнуто 665,60 грн судового збору.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині викрили чергового прихильника "руського миру", який використовував соціальні мережі для поширення антиукраїнської пропаганди.

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