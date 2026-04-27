В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки
В Одесі кількість постраждалих через масовану атаку на Одесу в ніч на 27 квітня зросла до 14 людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Пʼятеро постраждалих, переважно з осколковими пораненнями, госпіталізовані. Усім надається необхідна медична допомога.
Зазначається, що серед постраждалих – дві дитини.
Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські військові масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура в різних районах міста. Раніше повідомлялося про 11 постраждалих.
