Росіяни вдарили по Дніпру: є поранені
Зранку 14 червня росіяни вдарили по Дніпру. Внаслідок атаки є поранені місцеві жителі
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.
Через ворожий удар пошкоджене підприємство легкої промисловості. Зокрема, в одному з приміщень стіна зруйнована, а виробниче обладнання пошкоджене.
Внаслідок удару окупантів семеро людей отримали поранення. Троє чоловіків госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, що раніше росіяни застосували керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети по Сумщині. На жаль, є загиблі та поранені.
Росіяни вдарили дронами по Сумщині: загинули людиВсі новини »
14 червня 2026, 10:00Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: пошкоджені житлові будинки, спалахнули пожежі
14 червня 2026, 09:40Російський дрон атакував Запоріжжя: постраждала жінка, пошкоджено логістичний термінал
12 червня 2026, 18:40
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
ССО вдарили по нафтоперекачувальній станції в РФ
14 червня 2026, 14:15Із СЗЧ в тилову частину за 2 тисячі: на Волині викрили схему сержанта
14 червня 2026, 13:50Смертельна ДТП на Львівщині: серед постраждалих діти
14 червня 2026, 13:20На Київщині чоловіка судили за образи колишньої в Telegram
14 червня 2026, 12:30На Київщині чоловік погрожував поліцейським вбивством
14 червня 2026, 11:50Безпілотники вдарили по РФ: горить хімзавод у Тульській області
14 червня 2026, 11:15На Дніпропетровщині відправили за ґрати адміністратора каналу з "повістками"
14 червня 2026, 10:40На Київщині чоловік посеред вулиці відкрив вогонь по перехожих
14 червня 2026, 10:20Росіяни вдарили дронами по Сумщині: загинули люди
14 червня 2026, 10:00
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі блоги »