Росіяни вдарили по Дніпру: є поранені

Фото: Національна поліція

Зранку 14 червня росіяни вдарили по Дніпру. Внаслідок атаки є поранені місцеві жителі

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.

Через ворожий удар пошкоджене підприємство легкої промисловості. Зокрема, в одному з приміщень стіна зруйнована, а виробниче обладнання пошкоджене.

Внаслідок удару окупантів семеро людей отримали поранення. Троє чоловіків госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що раніше росіяни застосували керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети по Сумщині. На жаль, є загиблі та поранені.