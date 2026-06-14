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14 червня 2026, 12:50

Росіяни вдарили по Дніпру: є поранені

14 червня 2026, 12:50
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Фото: Національна поліція
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Зранку 14 червня росіяни вдарили по Дніпру. Внаслідок атаки є поранені місцеві жителі

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.

Через ворожий удар пошкоджене підприємство легкої промисловості. Зокрема, в одному з приміщень стіна зруйнована, а виробниче обладнання пошкоджене.

Внаслідок удару окупантів семеро людей отримали поранення. Троє чоловіків госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що раніше росіяни застосували керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети по Сумщині. На жаль, є загиблі та поранені.

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