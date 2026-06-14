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14 червня 2026, 10:40

На Дніпропетровщині відправили за ґрати адміністратора каналу з "повістками"

14 червня 2026, 10:40
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Фото з відкритих джерел
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Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав чоловіка винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У січні і в червні 2025 року чоловік публікував у місцевих чатах телеграм-каналів фото та адреси, за якими військові ТЦК роздають чоловікам повістки. В одному з цих каналів було понад 5 тисяч підписників. У публікаціях чоловік використовував нецензурну лексику.

На суді чоловік визнав свою провину. Він заявив, що не хотів, щоб людей відправляли на фронт, і нібито не знав, що за такі дії загрожує кримінальна відовідальність. Відомо, що в 2025 році він уже отримував умовний термін за крадіжку.

Суд призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Черкаський районний суд Черкаської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні стосовно двох мешканців Черкаського району. Пенсіонери розповсюджували дані про ТЦК.

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