Ворог атакував Полтавщину: поранено людей, пошкоджено підприємство

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні зранку російські війська знову атакували Полтавський район. Під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

За його словами, внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств пошкоджено скління будівлі та два автомобілі.

На жаль, двоє людей отримали травми середньої тяжкості. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Наразі уточнюються всі обставини події та наслідки атаки.

Нагадаємо, в ніч на 20 квітня (з 18:00 19 квітня) російські війська атакували Україну 142 ударними безпілотниками. Зафіксовано 28 влучань ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 6 локаціях.