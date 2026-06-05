Бюджет недоотримав мільйони: у Кривому Розі ексдиректорку підприємства судитимуть за недбалість

Криворізькі поліцейські повідомили про підозру колишній директорці підприємства, через службову недбалість якої бюджету територіальної громади було завдано значних збитків

Про це повідомила поліція Дніпропетровськї області, передає RegioNews .

Внаслідок неналежного виконання службових обов’язків фігурантки Криворізька міська територіальна громада недоотримала понад 5 мільйонів гривень.

Правоохоронці Криворізького районного управління поліції встановили, що директорка товариства не оформила договір оренди земельної ділянки з Криворізькою міською радою, на якій розташований комплекс нерухомого майна підприємства.

У результаті підприємство протягом грудня 2022 року – травня 2025 року користувалося земельною ділянкою без належного оформлення орендних відносин та без сплати орендної плати. Через це територіальна громада зазнала збитків на суму понад 5,1 млн гривень.

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Нагадаємо, що правоохоронці затримали голову одного із міст Одеської області. Виявилось, він вимагав хабарі під час модернізації енергетичної інфраструктури південного регіону.