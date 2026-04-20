Кривий Ріг під атакою дрона: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Під ранок 20 квітня російські війська атакували Кривий Ріг безпілотником типу "шахед", влучивши в об'єкт інфраструктури

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, триває аварійно-рятувальна операція.

Також зафіксовано пошкодження багатоповерхових житлових будинків. На місці проводяться обстеження та обходи територій. Відомо про одного постраждалого – 39-річного чоловіка, який отримав легкі травми та перебуває на амбулаторному лікуванні.

Вілкул додав, що у Криворізькому районі обстрілів не зафіксовано.

Водночас у Нікопольському районі під ударом опинилися Нікополь, а також Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Унаслідок атак постраждали п'ятеро людей. Пошкоджено підприємства, об’єкти інфраструктури, приватні та багатоповерхові будинки.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти завдали 596 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак четверо людей дістали поранення. Надійшло 155 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.