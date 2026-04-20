20 квітня 2026, 09:48

РФ атакувала Україну 142 дронами: зафіксовано влучання на 18 локаціях

20 квітня 2026, 09:48
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 20 квітня (з 18:00 19 квітня) російські війська атакували Україну 142 ударними безпілотниками типу Shahed (у тому числі реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами інших типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 113 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано 28 влучань ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 6 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 20 квітня Росія атакувала Київщину. У Броварському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у житловий сектор. Відомо про одного постраждалого. Чоловіка 1974 року народження госпіталізовано до місцевої лікарні.

