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05 червня 2026, 19:50

У Харкові екс-військовий ТЦК відправляв ухилянтів за кордон

05 червня 2026, 19:50
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Фото: прокуратура
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У Харківській області отримав підозру колишній співробітник ТЦК. За 25 тисяч доларів він обіцяв переправлення за кордон

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура , передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у квітні цього року військовозобов'язаний чоловік звернувся до колишнього співробітника ТЦК. Колишній чиновник переконав його, що може допомогти переправити його за кордон. Він запропонував переправленя за 20 тисяч доларів.

Затримали екс-працівника ТЦК після отримання грошей.

"Наразі триває встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до організації незаконного переправлення. За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині викрили командира військової частини, який "прикривав" підлеглих-прогульників. Військові продовжували отримувати зарплату та додаткові виплати.

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