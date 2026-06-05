Суд виніс вирок колаборантці, яка розбудовувала псевдоміністерство на Херсонщині

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Вироком суду їй призначено покарання - 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також її позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги, а також займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 15 років.



Прокурори довели, що засуджена у червні 2022 року добровільно обійняла посаду так званого "заместителя директора" в окупаційному "Департаменте информационной политики Херсонской области". Після реорганізації незаконного органу влади стала виконуючою обов’язки "заместителя министра информационной политики".



На псевдопосаді вона розробляла та контролювала виконання нормативно-правових актів у підпорядкованих їй структурних підрозділах, відповідала за формування інформаційної політики окупаційної адміністрації та погодження матеріалів для публікацій у підконтрольних медіа. Також засуджена розробляла та реалізовувала інформаційні кампанії, спрямовані на популяризацію окупаційних органів влади серед населення тимчасово окупованої території.



Вирок ухвалено заочно. Строк покарання рахуватиметься з моменту її фактичного затримання.

Нагадаємо, що до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено ще одного зрадника, який воював у складі російських окупаційних військ проти Сил оборони на Донеччині