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05 червня 2026, 18:54

Суд виніс вирок колаборантці, яка розбудовувала псевдоміністерство на Херсонщині

05 червня 2026, 18:54
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури суд визнав жительку регіону винною у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Вироком суду їй призначено покарання - 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також її позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги, а також займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 15 років.

Прокурори довели, що засуджена у червні 2022 року добровільно обійняла посаду так званого "заместителя директора" в окупаційному "Департаменте информационной политики Херсонской области". Після реорганізації незаконного органу влади стала виконуючою обов’язки "заместителя министра информационной политики".

На псевдопосаді вона розробляла та контролювала виконання нормативно-правових актів у підпорядкованих їй структурних підрозділах, відповідала за формування інформаційної політики окупаційної адміністрації та погодження матеріалів для публікацій у підконтрольних медіа. Також засуджена розробляла та реалізовувала інформаційні кампанії, спрямовані на популяризацію окупаційних органів влади серед населення тимчасово окупованої території.

Вирок ухвалено заочно. Строк покарання рахуватиметься з моменту її фактичного затримання.

Нагадаємо, що до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено ще одного зрадника, який воював у складі російських окупаційних військ проти Сил оборони на Донеччині

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