На Херсонщині ворог атакував АЗС та житлові квартали, є загибла та понад два десятки поранених

Фото: ДСНС

Упродовж 5 червня 2026 року російська армія здійснила авіаудар, та била по Херсонщині реактивними системами залпового вогню, ствольною артилерією, мінометами, дронами різних типів

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще 23 - отримали поранення.

Вдень ударний дрон вдарив по автозаправній станції на обласній трасі поблизу Посад-Покровського. Загинула 35-річна співробітниця заправки, ще дев’ять цивільних дістали травм, серед них є ті, хто перебуває у важкому стані.

Від інших атак за допомогою дронів у Херсоні, Чорнобаївці та Федорівці поранено ще 12 людей, серед них є співробітники поліції.

Також двоє цивільних постраждали у Комишанах та Микільському внаслідок артилерійських обстрілів.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, школу, магазин, адмінбудівлю, цивільні автобуси, гаражі, легковий автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що 5 червня 2026 року близько 13:10 військові РФ здійснили атаку безпілотним літальним апаратом по автозаправній станції в одному з населених пунктів Херсонської області.