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05 червня 2026, 17:26

На Кіровоградщині затримали 25-річного чоловіка, який збував амфетамін у власному домі

05 червня 2026, 17:26
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Фото: прокуратура Кіровоградської області
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Правоохоронці повідомили про підозру 25-річному жителю Благовіщенської територіальної громади за фактом незаконного збуту психотропних речовин (ч. 1 ст. 307 КК України)

Про це повідомляє прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

За даними слідства, протягом останніх двох місяців чоловік систематично збував амфетамін за місцем свого проживання у місті Благовіщенське.

Після чергового задокументованого факту збуту його затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та реєстрації підозрюваного правоохоронці вилучили амфетамін, електронні ваги для фасування, мобільні телефони та готівкові кошти.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині поліцейські викрили злочинну групу у складі 10 осіб, причетних до збуту психотропних речовин

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