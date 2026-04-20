На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали 6 людей

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілів поранення отримали 5 людей, троє з них госпіталізовані. Одного з постраждалих до лікарні доставили рятувальники ДСНС.

У районному центрі та чотирьох громадах пошкоджено підприємства, об’єкти інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, а також господарські споруди. У Нікополі внаслідок обстрілу зайнявся двоповерховий житловий будинок.

У місті Кривий Ріг постраждав чоловік. Також зафіксовано пошкодження інфраструктури та багатоповерхових житлових будинків.

У Синельниківському районі ворог атакував три громади. Внаслідок ударів виникла пожежа в житловій забудові – зайнялися дах приватного будинку та господарська споруда. Також пошкоджено інфраструктуру.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атак.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти завдали 596 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак четверо людей дістали поранення. Надійшло 155 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.