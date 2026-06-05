50 ворожих атак за добу: на Дніпропетровщині є поранені внаслідок обстрілів

Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Війська РФ застосували безпілотники, артилерію та авіабомбу.

За словами Ганжі, у Нікопольському районі під ударами опинилися райцентр, Червоногригорівська, Мозолевська, Мирівська і Покровська громади. Пошкоджені підприємства, лікарня, інфраструктура, приватні будинки та автомобілі.

Поранення отримали 37-річний і 40-річний чоловіки. Вони лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни били по Дубовиківській, Шахтарській і Покровській громадах. Пошкоджені церква, приватний будинок та автівки.

Поранення дістали жінки віком 41 і 44 роки. Обидві лікуватимуться амбулаторно.

У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджений приватний будинок.

Нагадаємо, що 5 червня 2026 року близько 13:10 військові РФ здійснили атаку безпілотним літальним апаратом по автозаправній станції в одному з населених пунктів Херсонської області.