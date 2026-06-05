12:51  05 червня
На Харківщині перекинувся автобус зі школярами: постраждали діти та вчителі
11:30  05 червня
Побиття ветерана у Києві: військовослужбовцю ТЦК та члену ДФТГ повідомили про підозру
10:12  05 червня
На Чернігівщині з річки Сейм витягли тіло 22-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
05 червня 2026, 19:22

50 ворожих атак за добу: на Дніпропетровщині є поранені внаслідок обстрілів

05 червня 2026, 19:22
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Російські війська упродовж 5 червня понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області, дістали поранення четверо людей

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Війська РФ застосували безпілотники, артилерію та авіабомбу.

За словами Ганжі, у Нікопольському районі під ударами опинилися райцентр, Червоногригорівська, Мозолевська, Мирівська і Покровська громади. Пошкоджені підприємства, лікарня, інфраструктура, приватні будинки та автомобілі.

Поранення отримали 37-річний і 40-річний чоловіки. Вони лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни били по Дубовиківській, Шахтарській і Покровській громадах. Пошкоджені церква, приватний будинок та автівки.

Поранення дістали жінки віком 41 і 44 роки. Обидві лікуватимуться амбулаторно.

У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджений приватний будинок.

Нагадаємо, що 5 червня 2026 року близько 13:10 військові РФ здійснили атаку безпілотним літальним апаратом по автозаправній станції в одному з населених пунктів Херсонської області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область атака обстріл
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Полював на снасті: у Самарі поліція викрила зловмисника, який обікрав гараж
05 червня 2026, 21:36
Смертельна ДТП в Києві: поліція розпочала провадження
05 червня 2026, 21:35
На Житомирщині 17-річна дівчина вбила військового замовлення РФ
05 червня 2026, 21:25
Атака на АЗС у Запоріжжі: двоє поранених внаслідок ворожого удару
05 червня 2026, 21:17
Смертельна атака дрона: на Харківщині окупанти вдарили по цивільному авто, є загибла
05 червня 2026, 20:51
Рибний бізнес поза законом: на Львівщині суд повернув громадам понад 600 га водного фонду
05 червня 2026, 20:49
Ексдепутат-"регіонал" із Сумщини отримав вирок за коригування ворожих ударів
05 червня 2026, 20:19
На Херсонщині ворог атакував АЗС та житлові квартали, є загибла та понад два десятки поранених
05 червня 2026, 19:59
У Харкові екс-військовий ТЦК відправляв ухилянтів за кордон
05 червня 2026, 19:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Павло Казарін
Всі блоги »