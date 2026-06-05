50 ворожих атак за добу: на Дніпропетровщині є поранені внаслідок обстрілів
Російські війська упродовж 5 червня понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області, дістали поранення четверо людей
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Війська РФ застосували безпілотники, артилерію та авіабомбу.
За словами Ганжі, у Нікопольському районі під ударами опинилися райцентр, Червоногригорівська, Мозолевська, Мирівська і Покровська громади. Пошкоджені підприємства, лікарня, інфраструктура, приватні будинки та автомобілі.
Поранення отримали 37-річний і 40-річний чоловіки. Вони лікуватимуться амбулаторно.
У Синельниківському районі росіяни били по Дубовиківській, Шахтарській і Покровській громадах. Пошкоджені церква, приватний будинок та автівки.
Поранення дістали жінки віком 41 і 44 роки. Обидві лікуватимуться амбулаторно.
У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджений приватний будинок.
Нагадаємо, що 5 червня 2026 року близько 13:10 військові РФ здійснили атаку безпілотним літальним апаратом по автозаправній станції в одному з населених пунктів Херсонської області.