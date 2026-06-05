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05 червня 2026, 16:40

Експоліцейського, який на Полтавщині насмерть збив двох дівчат, відправили за ґрати

05 червня 2026, 16:40
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Колишнього працівника поліції визнано винним у смертельній ДТП у Карлівці, внаслідок якої загинули дві 17-річні сестри

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд призначив чоловіку максимальне покарання - 12 років позбавлення волі. Також його на 10 років позбавлено права керувати транспортними засобами та спеціального звання.

Прокурори довели, що ввечері 30 листопада 2025 року сержант поліції, керуючи власним автомобілем Hyundai Tucson, скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги додому. Від отриманих травм дівчата загинули на місці. Вони були сестрами-трійнятами.

На момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - в його крові виявили 1,7 проміле алкоголю. Крім того, він рухався зі швидкістю понад 100 км/год у межах населеного пункту.

Після ДТП правоохоронцю повідомили про підозру та взяли під варту без права внесення застави. За результатами службового розслідування його звільнили з поліції.

У суді чоловік визнав провину та попросив вибачення у матері загиблих дівчат.

Нагадаємо, що на Вінниччині суд виніс вирок чоловіку, який влаштував навмисну аварію, аби розправитися з колишньою співмешканкою.

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