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05 червня 2026, 17:52

Дикі звірі у квартирі: киянка постане перед судом за катування вовка та лисиці

05 червня 2026, 17:52
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Фото: Нацполіція
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Оболонською окружною прокуратурою міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно 56-річної мешканки столиці, яку обвинувачують у жорстокому поводженні з тваринами

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Встановлено, що обвинувачена протягом тривалого часу утримувала у власній квартирі на Оболоні дикого вовка, лисицю та собак, створивши небезпечне співіснування різних видів тварин.

При цьому у своїх соціальних мережах жінка викладала відео, на яких було зафіксовано умови утримання — зокрема, вовк перебував у тісній клітці, а лисиця на балконі.

У грудні 2025 року хижак накинувся на власницю, травмувавши їй руку та стегно. Після цього зоозахисники вилучили у жінки вовка, а в її квартирі, також було виявлено труп лисиці.

Тварина померла через тривале життя в неналежних умовах - без ветеринарного догляду та харчування, що вплинуло на її організм.

За жорстоке поводження з лисицею жінці загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше у столиці повідомили про підозру жінці через загибель лисиці. Вона утримувала дику тварину в квартирі.

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