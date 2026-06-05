У Києві іномарка влетіла в підземний перехід: є загиблі
Аварія сталась близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Внаслідок ДТП загинули люди, також є поранені
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Попередньо, водій Mercedes їхав на великій швидкості. Він не впорався з керуванням, через що виїхав на пішохідну зону. За попередніми даними, внаслідок ДТП загинуло четверо людей. Ще троє людей отримали травми.
"На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку поліції Києва та патрульні. Усі обставини встановлюються", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше поблизу Вінниці зіткнулися три легковики та вантажівка. Загинув водій одного з легковиків, шестеро людей отримали травми.
На Прикарпатті іномарка пепрекинулась в обрив: загинули людиВсі новини »
05 червня 2026, 17:40ДТП на Золотоніщині: два авто опинилися в кюветі, є травмований — поліція відкрила справу
05 червня 2026, 15:59На Київщині іномарка збила дитину
05 червня 2026, 14:45
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Суд виніс вирок колаборантці, яка розбудовувала псевдоміністерство на Херсонщині
05 червня 2026, 18:54Бюджет недоотримав мільйони: у Кривому Розі ексдиректорку підприємства судитимуть за недбалість
05 червня 2026, 18:10Дикі звірі у квартирі: киянка постане перед судом за катування вовка та лисиці
05 червня 2026, 17:52На Прикарпатті іномарка пепрекинулась в обрив: загинули люди
05 червня 2026, 17:40На Кіровоградщині затримали 25-річного чоловіка, який збував амфетамін у власному домі
05 червня 2026, 17:26Експоліцейського, який на Полтавщині насмерть збив двох дівчат, відправили за ґрати
05 червня 2026, 16:40На Полтавщині викрили групу, що вивозила військових із частин за тисячі доларів
05 червня 2026, 16:15ДТП на Золотоніщині: два авто опинилися в кюветі, є травмований — поліція відкрила справу
05 червня 2026, 15:59Росіяни атакували дроном заправку на Херсонщині, є загибла та поранені
05 червня 2026, 15:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі блоги »