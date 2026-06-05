У Києві іномарка влетіла в підземний перехід: є загиблі

Фото: Національна поліція

Аварія сталась близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Внаслідок ДТП загинули люди, також є поранені

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Попередньо, водій Mercedes їхав на великій швидкості. Він не впорався з керуванням, через що виїхав на пішохідну зону. За попередніми даними, внаслідок ДТП загинуло четверо людей. Ще троє людей отримали травми.

"На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку поліції Києва та патрульні. Усі обставини встановлюються", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше поблизу Вінниці зіткнулися три легковики та вантажівка. Загинув водій одного з легковиків, шестеро людей отримали травми.