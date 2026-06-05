Фото: прокуратура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Водій Volkswagen LT не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого мікроавтобус перекинувся у кювет.

У салоні перебували 14 дітей – учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії.

Внаслідок ДТП постраждали троє дітей та двоє дорослих. Постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарень.

Нагадаємо, ввечері 4 червня поблизу Вінниці зіткнулися три легковики та вантажівка. Загинув водій одного з легковиків, шестеро людей отримали травми.