На Прикарпатті іномарка пепрекинулась в обрив: загинули люди

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 4 червня за межами села Вишків Вигодської територіальної громади. На жаль, загинули троє людей

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 48-річний водій Volkswagen Passat їхав автодорогою Р-21 сполученням "Долина - Хуст". Він не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги ліворус та переконувся в обрив.

Внаслідок аварії загинув водій, а також його пасажири 29 та 35 років.

"За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше поблизу Вінниці зіткнулися три легковики та вантажівка. Загинув водій одного з легковиків, шестеро людей отримали травми.