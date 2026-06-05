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Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю ТЦК та члену добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) за побиття ветерана

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дізнавачі Шевченківського управління поліції інкримінують 35-річному та 38-річному фігурантам умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України).

Досудове розслідування наразі триває.

Нагадаємо, подія сталася ввечері 21 травня цього року в Шевченківському районі столиці на вулиці Стеценка. Група оповіщення ТЦК зупинила автомобіль для перевірки військово-облікових документів, після чого між ними та водієм виник конфлікт щодо проходження військової служби.

Під час сутички представник ТЦК кілька разів ударив водія по тілу, а член ДФТГ застосував проти ветерана сльозогінний газ.

Відповідно до висновку судмедекспертизи, потерпілий отримав синці, які належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

Раніше у Київському міському ТЦК та СП заявили, що військовослужбовців і керівництво, причетних до побиття ветерана Артема Мороза у Києві, притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

Згодом командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило про рішення щодо військовослужбовців, причетних до конфлікту з ветераном у Києві – винних мають перевести до бойових підрозділів.