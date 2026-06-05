На Чернігівщині з річки Сейм витягли тіло 22-річного хлопця
Вранці 4 червня рятувальники підняли на поверхню тіло молодика, який зник на річці Сейм у місті Батурин Ніжинського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Причини та обставини загибелі 22-річного хлопця встановлюються.
Водночас у Корюківському районі триває пошукова операція на річці Дягівка поблизу села Волосківці. Там шукають 64-річного чоловіка.
Рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил безпеки на воді: відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в стані сп’яніння та наглядати за дітьми.
Нагадаємо, вранці 3 червня у річці Бистриця на Чернігівщині знайшли тіло 17-річного хлопця, який зник після останнього дзвоника.
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