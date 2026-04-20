Враг атаковал Полтавщину: ранены люди, повреждено предприятие

Сегодня утром российские войска снова атаковали Полтавский район. Во время воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивнича.

По его словам, в результате падения обломков на территории одного из предприятий повреждено остекление здания и два автомобиля.

К сожалению, два человека получили травмы средней тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Уточняются все обстоятельства происшествия и последствия атаки.

Напомним, в ночь на 20 апреля (с 18:00 19 апреля) российские войска атаковали Украину 142 ударными беспилотниками. Зафиксировано 28 попаданий ударных беспилотников на 18 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 6 локациях.