06 березня 2026, 14:00

Інвалідність за 6 тисяч доларів: на Полтавщині викрили схему - серед підозрюваних службова особа

06 березня 2026, 14:00
Фото: Нацполіція
На Полтавщині правоохоронці розслідують справу про схему щодо ухилення від мобілізації. Виявилось, що зловмисники "продавали" інвалідність

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Повідомили про підозру службовій особі експертної команди, причетній до незаконного встановлення ІІ групи інвалідності для отримання відстрочки від призову під час мобілізації. Відомо, що така "послуга" коштувала 6 тисяч доларів США.

"Фігурантці інкримінують одержання неправомірної вигоди за вчинення дії з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Правоохоронці нагадали, що в грудні 2025 року було викрито посередника, який за 6 тисяч доларів США та 5 тисяч гривень організовував підготовку медичної документації та обіцяв позитивне рішення експертної команди. Зараз розслідування продовжується.

Нагадаємо, ДБР викрило та припинило діяльність міжрегіональної групи, яка системно втручалася у державні реєстри та організовувала ухилення від призову майже 100 військовозобов'язаних. Вартість таких "послуг" становила 4 тисячі доларів США з особи. Загалом правоохоронці задокументували понад 15 епізодів.

Полтавська область мобілізація ухилення від мобілізації
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
