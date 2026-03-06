Інвалідність за 6 тисяч доларів: на Полтавщині викрили схему - серед підозрюваних службова особа

Фото: Нацполіція

На Полтавщині правоохоронці розслідують справу про схему щодо ухилення від мобілізації. Виявилось, що зловмисники "продавали" інвалідність

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Повідомили про підозру службовій особі експертної команди, причетній до незаконного встановлення ІІ групи інвалідності для отримання відстрочки від призову під час мобілізації. Відомо, що така "послуга" коштувала 6 тисяч доларів США.

"Фігурантці інкримінують одержання неправомірної вигоди за вчинення дії з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Правоохоронці нагадали, що в грудні 2025 року було викрито посередника, який за 6 тисяч доларів США та 5 тисяч гривень організовував підготовку медичної документації та обіцяв позитивне рішення експертної команди. Зараз розслідування продовжується.

Нагадаємо, ДБР викрило та припинило діяльність міжрегіональної групи, яка системно втручалася у державні реєстри та організовувала ухилення від призову майже 100 військовозобов'язаних. Вартість таких "послуг" становила 4 тисячі доларів США з особи. Загалом правоохоронці задокументували понад 15 епізодів.