Инвалидность за 6 тысяч долларов: в Полтавской области разоблачили схему - среди подозреваемых должностное лицо

Фото: Нацполиция

В Полтавской области правоохранители расследуют дело о схеме уклонения от мобилизации. Оказалось, что злоумышленники "продавали" инвалидность

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении должностному лицу экспертной команды, причастному к незаконному установлению ІІ группы инвалидности для получения отсрочки от призыва во время мобилизации. Известно, что такая "услуга" обошлась в 6 тысяч долларов США.

"Фигурантцы инкриминируют получение неправомерной выгоды за совершение действия с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц и сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Правоохранители напомнили, что в декабре 2025 года был разоблачен посредник, который за 6 тысяч долларов США и 5 тысяч гривен организовывал подготовку медицинской документации и обещал положительное решение экспертной команды. Сейчас расследование продолжается.

Напомним, ДБР разоблачило и прекратило деятельность межрегиональной группы, которая системно вмешивалась в государственные реестры и организовывала уклонение от призыва почти 100 военнообязанных. Стоимость таких "услуг" составляла 4 тысячи долларов США с человека. В общей сложности правоохранители задокументировали более 15 эпизодов.