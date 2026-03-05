12:39  05 березня
На Хмельниччині під час пожежі загинула жінка та троє її дітей
10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
UA | RU
UA | RU
05 березня 2026, 12:52

Судові рішення за $3 500: на Одещині викрили схему ухилення від мобілізації

05 березня 2026, 12:52
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: misto.vn.ua
Читайте также
на русском языке

До Вищого антикорупційного суду скерували обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи та двох осіб, пов'язаних з її діяльністю

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Слідство встановило, що група діяла всередині судової системи та допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон або отримувати відстрочку від мобілізації.

Схема полягала у штампуванні судом рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною.

Вартість одного такого рішення стартувала від $3 500.

Загалом слідством встановлено 1 040 рішень цього суду, які уможливлювали виїзд за кордон військовозобов’язаних.

Для конспірації зловмисники створили "бек-офіс" суду в адвокатському бюро та навіть рекламували свої "послуги" у соцмережах.

Санкції статей передбачають серйозні покарання для організаторів та учасників схеми.

Нагадаємо, ДБР викрило та припинило діяльність міжрегіональної групи, яка системно втручалася у державні реєстри та організовувала ухилення від призову майже 100 військовозобов'язаних. Вартість таких "послуг" становила 4 тисячі доларів США з особи. Загалом правоохоронці задокументували понад 15 епізодів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд війна Одеська область мобілізація виїзд за кордон ухилення від мобілізації
Майже 100 ухилянтів: ДБР викрило масштабну схему військових ТЦК у Києві
05 березня 2026, 09:11
У Києві чиновник Міноборони продавав бронювання від мобілізації
04 березня 2026, 16:35
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
У Києві чоловік викинувся з вікна багатоповерхівки
05 березня 2026, 15:26
Понад мільйон українців мають ожиріння або надлишкову вагу – НСЗУ
05 березня 2026, 14:57
Відбувся великий обмін полоненими між Україною та РФ
05 березня 2026, 14:54
Від 3 до 24 тисяч доларів: у різних регіонах України ліквідували ще 10 "ухилянтських схем"
05 березня 2026, 14:50
Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю $1,5 млн
05 березня 2026, 14:44
Труханів і Венеціанський острови у центрі скандалу: директора КП "Плесо" судитимуть
05 березня 2026, 14:41
На Миколаївщині знищили бойову частину ворожого "Шахеда"
05 березня 2026, 14:27
Човен, весла та $4000: на Закарпатті затримали організатора переправи через Тису
05 березня 2026, 14:13
Мільйонні махінації з кабелями Укрзалізниці: нардеп Бондар постане перед судом
05 березня 2026, 13:57
У Житомирі жінка під час сварки вирішила спалити куму
05 березня 2026, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
Всі блоги »