Судові рішення за $3 500: на Одещині викрили схему ухилення від мобілізації

Ілюстративне фото: misto.vn.ua

До Вищого антикорупційного суду скерували обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи та двох осіб, пов'язаних з її діяльністю

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Слідство встановило, що група діяла всередині судової системи та допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон або отримувати відстрочку від мобілізації.

Схема полягала у штампуванні судом рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною.

Вартість одного такого рішення стартувала від $3 500.

Загалом слідством встановлено 1 040 рішень цього суду, які уможливлювали виїзд за кордон військовозобов’язаних.

Для конспірації зловмисники створили "бек-офіс" суду в адвокатському бюро та навіть рекламували свої "послуги" у соцмережах.

Санкції статей передбачають серйозні покарання для організаторів та учасників схеми.

Нагадаємо, ДБР викрило та припинило діяльність міжрегіональної групи, яка системно втручалася у державні реєстри та організовувала ухилення від призову майже 100 військовозобов'язаних. Вартість таких "послуг" становила 4 тисячі доларів США з особи. Загалом правоохоронці задокументували понад 15 епізодів.