05 березня 2026, 16:45

На Полтавщині водій обленерго "зливав" локації ТЦК

05 березня 2026, 16:45
Ілюстративне фото
У Полтавській області водій обленерго у чаті Viber постив для ухилянтів геолокації ТЦК. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У січні 2024 року чоловік під обліковим записом у месенджері Viber приєднався до публічного чату, який використовується для збору, накопичення та поширення інформації про дату, час і місця проведення мобілізаційних заходів співробітниками ТЦК.

Тоді він неодноразово писав у цей чат інформацію про місця перебування ТЦК. На суді водій обленерго розкаявся за це, і визнав свою провину. Суд призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням на строк два роки.

Нагадаємо, днями СБУ та Нацполіція запобігли теракту в центрі Харкова. Затримано 16-річного агента російської воєнної розвідки, який готував вибух у багатоповерховому будинку. Під час обшуку у затриманого вилучили готову саморобну бомбу та смартфон із доказами роботи на ворога.

