На Київщині невідомі побили 20-річного хлопця
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
06 березня 2026, 11:45

Аварія шкільного автобуса на Полтавщині: дітям пропонують виплатити по 15 тис. грн

06 березня 2026, 11:45
Фото: Національна поліція
Староста Черняківського округу та член виконавчого комітету Чутівської селищної ради Олег Рябокінь виступив з ініціативою надати фінансову допомогу пасажирам шкільного автобуса, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду 25 лютого

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Як повідомив посадовець виданню, керівництво громади наразі не проявило ініціативи щодо підтримки постраждалих школярів та вчителів. Тому він підготував проєкт рішення для розгляду на засіданні виконавчого комітету.

Документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги всім людям, які перебували в автобусі під час аварії на території громади.

Згідно з пропозицією, кожна дитина має отримати по 15 тисяч гривень, а дорослі пасажири – вчителі та працівники школи – по 10 тисяч гривень.

Олег Рябокінь наголошує, що виплати мають бути здійснені незалежно від ступеня тілесних ушкоджень, отриманих під час ДТП. Фінансування пропонують здійснити з місцевого бюджету в межах програми соціального захисту "Турбота".

Головною причиною аварії посадовець називає критичний стан дороги. За його словами, проїжджу частину не очистили належним чином від снігу, а для руху залишалися лише дві вузькі колії, розкатані легковими автомобілями. Через це водій транспортного засобу не мав можливості безпечно маневрувати, що зрештою призвело до втрати керування автобусом.

Нагадаємо, вранці 25 лютого у Полтавському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі шкільного транспорту. На момент аварії в салоні перебували 15 дітей різного віку, двоє вчителів та один працівник школи. Внаслідок зіткнення травми отримали троє неповнолітніх.

