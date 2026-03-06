Фото: поліція

ДТП сталася в четвер, 5 березня, на трасі Одеса – Мелітополь неподалік села Кошари Одеського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, 67-річний водій вантажівки MAN, який їхав у бік Одеси, врізався у легковик FIAT, який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок удару 41-річний водій легковика загинув на місці. Його пасажирку такого ж віку госпіталізували з різними травмами.

Водія вантажівки перевірять на стан сп’яніння. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, вранці 3 березня на Черкащині після зіткнення з вантажівкою автомобіль Renault Taliant вилетів у кювет. Водій легковика загинув на місці. Двоє його пасажирів отримали травми.