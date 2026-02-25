На Полтавщині шкільний автобус з'їхав у кювет: троє дітей травмовані

Фото: Національна поліція

Вранці 25 лютого у Полтавському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі шкільного транспорту

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Близько 08:30 поблизу села Черняківка Чутівської громади автобус, який перевозив учнів, з'їхав у кювет та зіткнувся із деревом.

За інформацією пресслужби ГУНП в Полтавській області, на момент аварії в салоні перебували 15 дітей різного віку, двоє вчителів та один працівник школи.

Внаслідок зіткнення травми отримали троє неповнолітніх: 8-річний хлопчик та дві 14-річні дівчинки. Потерпілих дітей доставили до медичного закладу для огляду та надання допомоги. Ступінь тяжкості їхніх ушкоджень наразі встановлюють лікарі.

Поліція розпочала розслідування. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості).

