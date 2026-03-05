19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
18:14  05 березня
Пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр
16:31  05 березня
В Києві посеред дня викрали людину
05 березня 2026, 21:12

На Одещині поліція розслідує обставини смертельної ДТП за участю вантажівки

05 березня 2026, 21:12
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Аварія сталася 5 березня на автодорозі Одеса – Мелітополь, неподалік села Кошари

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними поліції, 67-річний водій вантажного автомобіля "MAN", рухаючись у напрямку міста Одеса, здійснив зіткнення з легковим автомобілем "FIAT" під керуванням 41-річного водія, який рухався у зустрічному напрямку.

Унаслідок ДТП водій легкового авто загинув, а його 41-річну пасажирку з різними тілесними ушкодженнями каретою швидкої допомоги доставили до лікарні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Нагадаємо, на Одещині пʼяний водій тікав від поліції і травмував жінку з немовлям. Аварія сталась у листопаді 2025 року.

Одеська область ДТП смертельна ДТП поліція Одеса аварія авто
Судові рішення за $3 500: на Одещині викрили схему ухилення від мобілізації
05 березня 2026, 12:52
На Одещині через нічну атаку безпілотників виникла пожежа на базі відпочинку
05 березня 2026, 08:31
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Зв'язали руки та притискали подушку до обличчя: на Житомирщині медсестри побили неповнолітню пацієнтку
05 березня 2026, 22:55
Можливі сценарії Другої Іранської війни
05 березня 2026, 21:59
Україна знову почала продавати електроенергію за кордон
05 березня 2026, 21:36
Кличко позачергово скликає Київраду: названа причина
05 березня 2026, 20:56
На Росії засудили до 13 років дружину загиблого захисника Маріуполя
05 березня 2026, 20:40
Країни ЄС заблокували прискорений вступ України
05 березня 2026, 20:39
Росіяни вербують підлітків на диверсії у вигляді гри - поліція Запоріжжя
05 березня 2026, 20:25
Українські військові показали відео знищення російського вертольота Ка-27 у Чорному морі
05 березня 2026, 20:19
Виробника води "Карпатська джерельна" оштрафували майже на 10 мільйонів
05 березня 2026, 20:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
