На Одещині поліція розслідує обставини смертельної ДТП за участю вантажівки
Аварія сталася 5 березня на автодорозі Одеса – Мелітополь, неподалік села Кошари
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
За даними поліції, 67-річний водій вантажного автомобіля "MAN", рухаючись у напрямку міста Одеса, здійснив зіткнення з легковим автомобілем "FIAT" під керуванням 41-річного водія, який рухався у зустрічному напрямку.
Унаслідок ДТП водій легкового авто загинув, а його 41-річну пасажирку з різними тілесними ушкодженнями каретою швидкої допомоги доставили до лікарні.
На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та слідчі слідчого управління обласної поліції.
