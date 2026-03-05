На Одещині поліція розслідує обставини смертельної ДТП за участю вантажівки

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними поліції, 67-річний водій вантажного автомобіля "MAN", рухаючись у напрямку міста Одеса, здійснив зіткнення з легковим автомобілем "FIAT" під керуванням 41-річного водія, який рухався у зустрічному напрямку.

Унаслідок ДТП водій легкового авто загинув, а його 41-річну пасажирку з різними тілесними ушкодженнями каретою швидкої допомоги доставили до лікарні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Нагадаємо, на Одещині пʼяний водій тікав від поліції і травмував жінку з немовлям. Аварія сталась у листопаді 2025 року.