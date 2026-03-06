Авария школьного автобуса в Полтавской области: детям предлагают выплатить по 15 тыс. грн

Фото: Национальная полиция

Староста Черняковского округа и член исполнительного комитета Чутовского поселкового совета Олег Рябокинь выступил с инициативой оказать финансовую помощь пассажирам школьного автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие 25 февраля

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Как сообщил чиновник изданию, руководство общины пока не проявило инициативы по поддержке пострадавших школьников и учителей. Потому он подготовил проект решения для рассмотрения на заседании исполнительного комитета.

Документ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи всем людям, которые находились в автобусе во время аварии на территории общины.

Согласно предложению каждый ребенок должен получить по 15 тысяч гривен, а взрослые пассажиры – учителя и работники школы – по 10 тысяч гривен.

Олег Рябокинь отмечает, что выплаты должны быть произведены независимо от степени телесных повреждений, полученных в ДТП. Финансирование предлагают осуществить из местного бюджета в рамках программы социальной защиты "Забота".

Главной причиной аварии чиновник называет критическое состояние дороги. По его словам, проезжую часть не очистили должным образом от снега, а для движения оставались только два узких пути, раскатанных легковыми автомобилями.Поэтому водитель транспортного средства не имел возможности безопасно маневрировать, что в конечном итоге привело к потере управления автобусом.

Напомним, утром 25 февраля в Полтавском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного транспорта. На момент аварии в салоне находились 15 детей всех возрастов, двое учителей и один работник школы. В результате столкновения травмы получили трое несовершеннолетних.