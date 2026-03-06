12:20  06 марта
В Киевской области неизвестные избили 20-летнего парня
08:44  06 марта
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06:31  06 марта
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
06 марта 2026, 11:45

Авария школьного автобуса в Полтавской области: детям предлагают выплатить по 15 тыс. грн

06 марта 2026, 11:45
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Староста Черняковского округа и член исполнительного комитета Чутовского поселкового совета Олег Рябокинь выступил с инициативой оказать финансовую помощь пассажирам школьного автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие 25 февраля

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Как сообщил чиновник изданию, руководство общины пока не проявило инициативы по поддержке пострадавших школьников и учителей. Потому он подготовил проект решения для рассмотрения на заседании исполнительного комитета.

Документ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи всем людям, которые находились в автобусе во время аварии на территории общины.

Согласно предложению каждый ребенок должен получить по 15 тысяч гривен, а взрослые пассажиры – учителя и работники школы – по 10 тысяч гривен.

Олег Рябокинь отмечает, что выплаты должны быть произведены независимо от степени телесных повреждений, полученных в ДТП. Финансирование предлагают осуществить из местного бюджета в рамках программы социальной защиты "Забота".

Главной причиной аварии чиновник называет критическое состояние дороги. По его словам, проезжую часть не очистили должным образом от снега, а для движения оставались только два узких пути, раскатанных легковыми автомобилями.Поэтому водитель транспортного средства не имел возможности безопасно маневрировать, что в конечном итоге привело к потере управления автобусом.

Напомним, утром 25 февраля в Полтавском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного транспорта. На момент аварии в салоне находились 15 детей всех возрастов, двое учителей и один работник школы. В результате столкновения травмы получили трое несовершеннолетних.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП выплаты Полтавская область дети травмы пассажиры
Смертельное ДТП в Одесской области: грузовик врезался во встречную легковушку
06 марта 2026, 09:12
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
06 марта 2026, 06:31
В Одесской области полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием грузовика
05 марта 2026, 21:12
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Полтавской области мужчина получил дом на документы умершего человека
06 марта 2026, 12:40
В Киевской области неизвестные избили 20-летнего парня
06 марта 2026, 12:20
Оккупанты обстреляли медучреждение в Херсоне: есть пострадавший
06 марта 2026, 12:11
Потенциальные новые игроки на электоральном поле
06 марта 2026, 11:58
Трагедия на предприятии: в Винницкой области грузовик наехал на работницу
06 марта 2026, 11:39
СБУ задержала иностранца, готовившего двойной теракт в Киеве
06 марта 2026, 11:15
Россияне ударили по объекту инфраструктуры на Сумщине: спасатели попали под повторный обстрел
06 марта 2026, 10:57
В Днепре разоблачили схему дезертирства за $4-15 тыс.: подозревают экскомандира части и адвоката
06 марта 2026, 10:53
Майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн через "боевые" выплаты
06 марта 2026, 10:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »