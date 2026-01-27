Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці повідомили про підозру 36-річній киянці, яка знущалася зі своєї дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Впродовж року (з 2024 по 2025), поки дитину не забрали з родини, киянка систематично закривала сина на ніч у туалеті квартири, іноді без одягу. Також вона зв'язувала дитину шнуром від зарядки телефону, щоб той не міг рухатися.

Одного разу, використовуючи страх дитини та почуття голоду, жінка змусила 9-річного хлопчика за хвилину з’їсти черствий хліб, а коли той не встиг – порізала йому голову кухонним ножем.

Дитину весь час били руками, ногами, та усім, що було під рукою у матері. Жінка ображала хлопчика і словами, бажаючи його смерті.

Знущання припинилися лише після того, як мати з метою покарання затиснула руку сина дверима. Травмовану руку помітили вчителі у школі.

Наразі хлопчик перебуває в безпеці у дитячому будинку сімейного типу.

Дії жінки кваліфікували як катування та систематичне домашнє насильство (ч. 1 ст. 127 та ст. 126-1 ККУ). Їй загрожує до 6 років позбавлення волі.

