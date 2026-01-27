На Полтавщині водій іномарки збив дитину

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 26 січня близько 12:20 години на вулиці Гоголя у Миргороді. Попередньо, 69-річний водій PEUGEOT збив 11-річного хлопчика. Внаслідок ДТП дитина отримала травми та була госпіталізована.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

