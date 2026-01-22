14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 15:10

На Київщині у військовій частині підробили документи, щоб отримати частку від виплати 15 мільйонів загиблому військовому

22 січня 2026, 15:10
Фото з відкритих джерел
Іванківський районний суд Київської області затвердив угоду про визнання винуватості щодо посадовця військової частини. Йдеться про гроші, які виділялись родичам загиблого військового

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2022 року правоохоронці встановили, що в стані сп'яніння військовий вчинив самогубство. З місця події вилучили зброю. Справу закрили за відсутністю події злочину. Проте посадовці військової частини внесли до службових документів відомості, що солдат загинув під час виконання бойового завдання.

Згодом було виплачено 15 мільйонів гривень. Ця сума вважається збитками. Посадовці військової частини, начебто, фальсифікували документи, розраховуючи отримати частину цих коштів.

Згодом командир стрілецької роти уклав угоду про визнання винуватості. Суд призначив військовому 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.

Нагадаємо, раніше на Донеччині військовий посадовець два роки використовував бійців у бізнесі дружини – вони готували шаурму замість служби.

22 січня 2026
