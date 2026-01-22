На Київщині у військовій частині підробили документи, щоб отримати частку від виплати 15 мільйонів загиблому військовому

Фото з відкритих джерел

Іванківський районний суд Київської області затвердив угоду про визнання винуватості щодо посадовця військової частини. Йдеться про гроші, які виділялись родичам загиблого військового

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2022 року правоохоронці встановили, що в стані сп'яніння військовий вчинив самогубство. З місця події вилучили зброю. Справу закрили за відсутністю події злочину. Проте посадовці військової частини внесли до службових документів відомості, що солдат загинув під час виконання бойового завдання.

Згодом було виплачено 15 мільйонів гривень. Ця сума вважається збитками. Посадовці військової частини, начебто, фальсифікували документи, розраховуючи отримати частину цих коштів.

Згодом командир стрілецької роти уклав угоду про визнання винуватості. Суд призначив військовому 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.

