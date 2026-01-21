У Дніпрі Hyundai зніс світлофор у центрі міста

Фото: Відомо

Аварія сталась в середу, 21 січня, на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Січових Стрільців. З'явились кадри з місця інциденту

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок зіткнення Hyundai з червоним кросовером було пошкоджено світлофор. Після удару машини зачепили світлофор, і тому він тепер не працює.

Журналісти розповіли, що на перехресті працюють комунальні служби. Вони прибирають уламки та залишки пошкоджених авто. Наразі на місці перебуває лише одна постраждала автівка, обставини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше на Кільцевій дорозі у Києві водій авто Lincoln виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Volvo. Водій легковика отримав тяжкі травми та загинув на місці.