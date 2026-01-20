Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, 64-річний водій Chevrolet з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії водій отримав травми, від яких загинув на місці. Правоохоронці розпочали з'ясовувати обставини аварії.

"За даним фактом слідчим управлінням поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

