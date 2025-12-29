Передавала інформацію ворогу за гроші: у Хмельницькому засудили ученицю ліцею

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Хмельницькому суд визнав винною ученицю 11 класу ліцею №15 у незаконному поширенні інформації про військові об'єкти на користь російської розвідки. За виконання завдань вона отримала близько 3,8 тис. гривень

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Зазначається, що дівчину засудили до п'яти років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки.

За матеріалами справи, у червні 2025 року неповнолітня через Telegram погодилася співпрацювати з представником Центру інформаційних операцій Генштабу ЗС РФ. Вона знімала будівлі Національної академії ДПСУ, військову частину та обласний ТЦК у Хмельницькому, а також встановила відеокамеру на залізничній колії для спостереження за рухом військових потягів.

Камеру виявили співробітники СБУ, після чого дівчину затримали.

Суд також зобов'язав її перебувати під наглядом органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи навчання та заборонив виїзд за кордон без дозволу. Із законного представника обвинуваченої стягнули 4,4 тис. грн процесуальних витрат.

Нагадаємо, раніше в СБУ закликали батьків бути уважними. Правоохоронці пояснили, що останнім часом росіяни активно вербують українських дітей через соцмережі.