Полтавец получил приговор за "слив" информации о мобилизации в Telegram

Суд вынес приговор по делу в отношении жителя Полтавского района, систематически препятствовавшего законной деятельности Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщил Полтавский ТЦК и СП, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина в течение декабря 2024 – июля 2025 в открытом Telegram-сообществе распространял информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий, расположении совместных групп ТЦК и СП и полиции, а также блокпосты на территории Полтавского района.

"Это снижало эффективность мобилизации и создавало угрозу выполнению оборонных задач государства", – говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным и назначил 5 лет заключения, но освободил с испытательным сроком и возложил обязанности по закону.

Кроме того, суд постановил конфисковать мобильный телефон, который использовался как орудие преступления.

В суде отметили: распространение информации о работе ТЦК, мобилизационных мерах или передвижении военных во время военного положения является уголовным правонарушением и влечет уголовную ответственность.

