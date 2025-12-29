Бита, пістолет і ТЦК: сутичка біля дитячого садку в Полтаві

Скриншот із відео

У Полтаві в районі Садів-1 біля дитячого садка сталася сутичка за участі працівників ТЦК та СП, поліції та місцевих мешканців

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

За повідомленнями очевидців, працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але жінки та інші перехожі намагалися цьому завадити.

У результаті конфлікту було пошкоджено автомобіль – пробиті колеса. Пізніше з машини вийшов чоловік із битою, яку відібрали. Поліцейський із пістолетом кинувся за ним навздогін.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, 25 грудня на Одещині у Білгород-Дністровському районному ТЦК помер чоловік – у нього стався серцевий напад після того, як його доправили для уточнення даних.

Читайте також: Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям