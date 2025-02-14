Корольчук, новий заступник голови Держфінмоніторингу Проніна, отримав соцдопомогу при півторамільйонній зарплаті

фото: Facebook /Богдан Корольчук

Кабінет Міністрів 14 лютого ухвалив рішення про призначення Богдана Корольчука першим заступником Голови Державної служби фінансового моніторингу України. До цього він працював першим заступником голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Згідно із поданою декларацією, Богдан Корольчук у 2024 році на посаді першого заступника начальника Полтавської ОВА отримав 1 млн 669 тис. грн зарплати. А також подарунок у негрошовій формі вартістю 1 млн грн.

Його дружина Тетяна Корольчук отримала 91 тис. грн від надання майна в оренду, 10 тис. грн як ВПО, 3 тис. грн "Зимової єПідтримки".

За даними видання, Корольчук після призначення Проніна в Київ пішов у відпустку та поїхав до столиці, де стажувався перед призначенням.

Довідка

Богдан Корольчук почав свій трудовий стаж зі служби в органах Нацполіції.Має звання майора.

З квітня 2022 року по грудень 2023 року — працював на посаді заступника начальника управління поліції — начальника слідчого відділу Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

У грудні 2023 року його призначили на посаду першого заступника голови Полтавської ОВА. Яку на той час очолював Філіп Пронін.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Зеленський звільнив Проніна з посади начальника ОВА.

На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам'ятався хіба що конфліктами з облрадою, судом із НАЗК та тим, що надто багато часу проводив у Києві, і за рік роботи не став ані своїм в очолюваному регіоні, ані спромігся сформувати свою команду.

У грудні 2024 року Кабмін призначив Проніна головою Державної служби фінансового моніторингу України.

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