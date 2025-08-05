У Полтаві судитимуть іноземця, який знущався над жінкою

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У Полтаві затримали іноземця, який знущався над жінкою. Чоловік змушував її повзати перед ним на колінах і катував

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прокуратуру Полтавщини.

Правоохоронці встановили, що чоловік має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає в Полтаві. У липні він запросив у гості жінку, з якою восени 2024 року познайомився у соцмережі.

Майже через два тижні після її приїзду через ревнощі до знайомого він почав бити та знущатися з гості.

"За показами потерпілої, іноземець намагався її задушити подушкою та натягував на голову поліетиленовий пакет, примушував цілувати ноги, повзати перед ним на колінах. Жінці вдалося подзвонити доньці, яка зателефонувала на Єдиний номер екстреної допомоги 112", – йдеться у повідомленні.

За скоєне зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині жінці повідомили про підозру за те, що вона знущалася над матір'ю. 38-річна мешканка Новооржицької громади регулярно погрожувала їй фізичною розправою та ображала потерпілу, спричиняючи їй психологічні страждання.