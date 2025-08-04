У центрі Полтави знайшли російський БпЛА, що не вибухнув

фото: соцмережі

У понеділок зранку, 4 серпня, поблизу Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського, знайшли ворожий безпілотник, який попередньо не здетонував

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередніми даними, йдеться про БпЛА типу "Гербера".

На місце події виїхали відповідні служби.

Інформація уточнюється, офіційні коментарі очікуються.

Довідка: "Гербера" — російський безпілотний літальний апарат, що використовується у військових діях Росії проти України. Цей дрон є спрощеною та дешевшою версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряна тривога оголошувалася у багатьох регіонах. Безпілотники рухалися в напрямку Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської, Вінницької, Хмельницької та Одеської областей.