Знущалася над рідною матір'ю: на Полтавщині жінці повідомили про підозру

фото: Поліція Полтавської області

У Полтавській області 38-річна мешканка Новооржицької громади підозрюється у систематичному вчиненні домашнього насильства щодо своєї 60-річної матері

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За інформацією слідчих, жінка регулярно погрожувала фізичною розправою та ображала потерпілу, спричиняючи їй психологічні страждання.

Правоохоронці неодноразово складали адміністративні матеріали щодо кривдниці, однак вона їх ігнорувала.

Наразі жінці повідомлено про підозру. Їй світить до двох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік отримав вирок за домашнє насильство. Власну мати він ображав і навіть бив. Суд обрав чоловіку покарання у вигляді півтора року позбавлення волі.