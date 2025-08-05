Ножем у груди: на Дніпропетровщині жінка напала на чоловіка
Днями в одній з квартир у Покровському районі Кривого Рогу між співмешканцями стався конфлікт, у результаті якого жінка завдала чоловікові тяжких тілесних ушкоджень
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що 38-річного потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням грудної клітини.
Правоохоронці затримали 45-річну підозрювану. Жінці повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Київщині чоловік вбив товариша лопатою. Потерпілий помер на місці. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
Раніше у Рівненській області чоловік під час сварки вдарив товариша ножем у шию. Потерпілий помер на місці.
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