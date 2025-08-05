Фото: поліція

Увечері 3 серпня дівчина сама повідомила до поліції, що вбила свого хлопця

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

У будинку поліцейські виявили закривавлене тіло 24-річного молодика. Згідно з висновками експертів, його смерть настала внаслідок колото-різаних травм шиї та тулуба.

Попередньо встановлено, що під час вживання алкоголю між парою виник конфлікт. Дівчина завдала хлопцю поранень ножем. Від отриманих поранень він помер на місці.

Дівчину затримали. В вона пояснила, що мотивом такого вчинку стали ревнощі.

Затриманій оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Їй загрожує від 7 до 15 років вʼязниці.

Нагадаємо, 1 серпня у Луцьку чоловік убив дружину після пиятики. Він побив жінку та задушив. Зловмисника затримали.