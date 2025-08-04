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Інцидент стався в суботу, 2 серпня, на озері в селищі Безлюдівка Харківського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

На озері прогулянковий гідроцикл врізався у надувний матрац для катання на воді, який був приєднаний до іншого водного скутера.

Внаслідок зіткнення 33-річну пасажирку гумової "таблетки" доставили до лікарні у тяжкому стані.

Поліція встановила водіїв двох скутерів. Це 30-річні чоловік і жінка. Їх направили на освідування. Два скутери й матрац для катання правоохоронці вилучили.

За даним фактом ведеться розслідування за ч. 2 ст. 276 (порушення правил експлуатації водного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає до 7 років вʼязниці.

Нагадаємо, днями в Одесі трьох підлітків на надувному матраці віднесло в море. Інцидент стався на пляжі "Золотий берег". На щастя, рятувальники вчасно помітили дітей і витягли їх на берег.