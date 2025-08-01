Фото: "Свої Кривий Ріг"

У Кривому Розі відкрили кримінальне провадження після смерті 77-річної жінки, яка перебувала в приватному пансіонаті для літніх людей "Турбота улюблених" на вулиці Бориса Грінченка

Про це повідомляє "Свої Кривий Ріг", передає RegioNews.

Літня пацієнтка померла 7 липня у міській лікарні від ускладнень, спричинених численними травмами. Лікарі виявили перелом ребра, забій руки та наслідки старої травми голови, де розвинувся сепсис. За словами родичів, жінка отримала ушкодження ще за кілька тижнів до госпіталізації, однак у пансіонаті швидку допомогу їй не викликали.

Приватний пансіонат у Кривому Розі опинився в центрі скандалу

Керівництво закладу відмовилося від коментарів журналістам. У відповіді на офіційний запит адміністрація заявила, що співробітники пансіонату не мають процесуального статусу у кримінальному провадженні та не володіють інформацією про хід розслідування. Водночас колишня працівниця мережі анонімно розповіла, що в закладі нібито були випадки зловживання алкоголем серед персоналу, конфлікти між співробітниками, а також недоброчесне ставлення до гуманітарної допомоги, яку замість безкоштовного надання підопічним могли списувати у чеки для їхніх родичів.

77-річна жінка померла після отриманих травм

Як з'ясувалося, у 2024 році пансіонат уже перевіряли представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тоді виявили низку порушень, зокрема відсутність договору з медичним закладом, спеціальної ізоляційної кімнати для інфекційних хворих та належних умов для людей з інвалідністю. Також зафіксували, що працівники здійснювали внутрішньом'язові ін'єкції без офіційного дозволу, а харчування не відповідало вимогам щодо різноманітності та енергетичної цінності.

Правоохоронці та контролюючі органи проводять перевірку

Наразі триває слідство, яке має встановити причини смерті підопічної та надати правову оцінку діям відповідальних осіб. Ситуація викликала суспільний резонанс та поставила питання щодо належного контролю за діяльністю приватних пансіонатів у регіоні.

Раніше повідомлялося, справу про напад на Юрія Макарова закрили - сам собі завдав травм. Під час слідства правоохоронці опрацювали записи з камер відеоспостереження, опитали свідків та провели слідчий експеримент.