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62-річний таксист у п'яному стані сів за кермо та порушив правила дорожнього руху. Внаслідок цього загинула жінка

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Хмельниччині судили водія таксі, який спричинив смертельну ДТП. Трагедія сталась взимку 2023 року. Тоді в стані сп'яніння 62-річний водій таксі порушив правила дорожнього руху та наїхав на жінку, яка рухалася по правому краю проїзної частини. Потерпіла загинула на місці. Сам водій після ДТП поїхав. Правоохоронці його розшукали.

62-річний таксист частково визнав свою провину. Він також шкодує про вчинена ДТП та загибель людини.

На користь сина загиблої суд стягнув у рахунок відшкодування завданої моральної шкоди майже 573 тисячі гривень з водія, а також 132 тисячі гривень зі страхової компанії. Чоловік отримав покарання у виді обмеження волі на строк один рік та шість місяців.

Нагадаємо, що на Рівненщині будуть судити водія, який спричинив смертельну аварію. 34-річний водій перевищив швидкість та зіткнувся з легковиком ЗАЗ під керуванням 75-річного чоловіка. Внаслідок аварії пенсіонер і його дружина загинули. Водію тепер загрожує до 10 років позбавлення волі.