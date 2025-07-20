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На Полтавщині засудили чоловіка без обох стоп за ухилення від мобілізації - подробиці від прокуратури
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20 липня 2025, 10:45

На Полтавщині засудили чоловіка без обох стоп за ухилення від мобілізації - подробиці від прокуратури

20 липня 2025, 10:45
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фото: ілюстративне
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У Гадячі Полтавської області чоловіка засудили за ухилення від мобілізації, хоча пізніше він втратив обидві стопи через обмороження

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", посилаючись на вирок Гадяцького районного суду Полтавьскої області, передає RegioNews.

Інцидент набув широкого розголосу у соцмережах, викликавши хвилю критики та обурення. Проте Полтавська обласна прокуратура уточнила хронологію подій, яка пояснює позицію слідства.

Чоловік із села Харківці Гадяцького району у серпні 2024 року отримав повістку до ТЦК, але не з’явився на виклик. Під час судового засідання він визнав свою провину, пояснивши, що має проблеми зі здоров’ям - вади зору та серцеві хвороби. У лютому 2025 року йому ампутували стопи через обмороження, що унеможливило самостійне пересування. Водночас у родині чоловіка - дружина після інсульту і двоє малолітніх дітей.

За інформацією прокуратури, обвинувальний акт було подано до суду ще у листопаді 2024 року - задовго до настання обмороження. Відповідно, підставою для обвинувачення стали дії, що відбулися влітку 2024-го, коли чоловік, за висновками військово-лікарської комісії, був придатним до служби. Сам він повністю визнав факт ухилення від мобілізації.

10 липня Гадяцький районний суд ухвалив застосувати до обвинуваченого умовне покарання з іспитовим строком на один рік, без позбавлення волі. Такий вирок врахував стан здоров’я чоловіка та складні життєві обставини його сім’ї.

Таким чином, ситуація, яка на перший погляд здавалася абсурдною, має чітке хронологічне пояснення: ампутація сталася після вручення підозри, а звинувачення стосувалися невиконання мобілізаційних зобов’язань ще до втрати фізичної здатності служити.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік з ампутованими стопами отримав вирок за ухилення від мобілізації.

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